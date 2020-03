“Ricercatori italiani identificano variazioni genetiche nuovo Sars cov 2”

Italy

“Due team di ricercatori di malattie infettive in Italia affermano di aver ulteriormente analizzato il genoma SARS-CoV-2 da campioni acquisiti localmente, per generare dati precoci, che rivelano un livello di variabilità genetica che evidenzia come il genoma del virus a rapida diffusione è stabile. I risultati, sviluppati utilizzando un nuovo saggio di ricerca di sequenziamento di nuova generazione (NGS) di Thermo Fisher Scientific, aumentano la probabilità che i futuri vaccini contro il coronavirus possano avere un tasso più elevato di efficacia e potrebbero aiutare gli sforzi della comunità scientifica globale per comprendere meglio l’epidemiologia e diffondersi di COVID-19″. Lo riporta un articolo odierno del sito www.prnewswire.com (leggi il testo integrale).

“I due gruppi di ricerca indipendenti dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma e la Divisione Forense del Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica (DSBSP) dell’Ospedale dell’Università di Ancona hanno sequenziato numerosi campioni e identificato la presenza di varianti geniche rispetto al genoma di riferimento del coronavirus originale Wuhan”