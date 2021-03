Comune Foggia. Marti: “La Lega è con Landella, andiamo avanti”

Foggia, 25 marzo 2021. “Non commentiamo indiscrezioni e ricostruzioni giornalistiche, ma confidiamo nel migliore e più rapido lavoro della Commissione di accesso agli atti, alla quale garantiamo piena collaborazione istituzionale. Come Lega e come centrodestra abbiamo ricevuto dai cittadini la responsabilità di guidare la città ed è a quel mandato che dobbiamo rispondere, ieri oggi e domani, insieme al sindaco Landella e a tutti i consiglieri comunali della sua maggioranza”. Così in una nota (fonte: foggiatoday) il segretario regionale del Carroccio Roberto Marti.

Dunque, “la Lega Puglia – presente nel Consiglio comunale di Foggia con tre esponenti – in attesa di riempire le caselle della vicepresidenza e dell’assessore alle Politiche Sociali lasciate scoperte dai dimissionari Raffaella Vacca e Paolo La Torre, non molla Franco Landella”.

“In un momento così delicato e faticoso a causa della pandemia Covid che ha messo in ginocchio il Paese e le comunità locali, è necessario garantire la serena attività e il migliore impegno dell’Amministrazione comunale, chiamata ad essere vicina alle fasce sociali ed economiche più in difficoltà” spiega il senatore leghista, come riporta foggiatoday.