Covid Puglia, asili e elementari aperti dopo Pasqua: l’ipotesi sul tavolo di Emiliano

Bari, 25/03/2021 – (ilquotidianoitaliano) Anche in zona rossa aperte scuole per l’infanzia ed elementari. Dalle ultime indiscrezioni riguardo il nuovo decreto dopo le feste di Pasqua si parla solo di queste riaperture, tutte le altre dovranno attendere. L’arrivo dell’ex coordinatore del Cts Agostino Miozzo all’Istruzione ha dato una marcia in più sulla riapertura delle scuole, come indicato dal ministro Patrizio Bianchi. L’ipotesi è che per poter tornare a scuola gli studenti, anche i bambini di nidi e materne, il primo giorno dovranno essere sottoposti a tampone rapido e il test sarà ripetuto ogni settimana. Una soluzione che creerà una bolla per proteggere studenti e corpo docente non ancora vaccinato. Per effettuare i controlli si chiederà aiuto ai militari e ai volontari della Protezione Civile che potranno essere impiegati all’ingresso degli Istituti. (ilquotidianoitaliano)