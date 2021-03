Covid Puglia, “Due settimane in zona rossa non bastano con variante inglese”

Bari, 25/03/2021 – (repubblica) L’incognita si chiama ‘variante inglese’. E con una diffusione di quel ceppo del virus così alta, tanto da essere considerata prevalente in Puglia, non è detto che gli effetti della zona rossa in vigore dal 15 marzo scorso si possano vedere nell’arco di due settimane. Anzi. Maria Chironna lo sa bene: “Qui siamo nel pieno della terza ondata e la curva è ancora in salita come dimostrano i 2mila 33 nuovi positivi accertati nell’ultimo bollettino regionale”. E la docente di igiene all’Università di Bari nonché responsabile del Laboratorio di epidemiologia molecolare del Policlinico non fa giri di parole: “Ci vorranno settimane perché le restrizioni imposte con la zona rossa si riflettano sulla curva dei contagi. In questa fase dell’epidemia abbiamo raggiunto numeri di contagi significativamente superiori alle precedenti ondate dell’epidemia, in termini di positivi accertati. E non ci sono elementi per dire che abbiamo raggiunto il picco o che siamo in fase di controllo dell’epidemia. Il trend è sotto gli occhi di tutti. La variante si comporta in modo diverso rispetto agli altri ceppi e dai dati di una nostra recente ricerca sembra essere associata a un maggior rischio di ospedalizzazione”. (repubblica)