Covid Puglia, zona rossa rafforzata in arrivo: tutto chiuso domenica 28 e weekend di Pasqua

Bari, 25/03/2021 – (quotidianopuglia) È ormai questione di ore per la stretta promessa dalla Regione, con l’ordinanza da zona rossa rafforzata che sarà in vigore fino al 6 aprile. L’ordinanza dovrebbe essere emanata in queste ore: negozi chiusi fino alle 18 (tranne quelli di generi alimentari), tutto chiuso la domenica delle Palme e nel weekend di Pasqua, ingressi contingentati nei supermercati. Per le funzioni religiose, invece, se ne saprà di più nelle prossime ore.(quotodianopuglia)