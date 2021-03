Fabrizio Tatarella: “Bignami è garanzia di legalità e serietà per Fdi”

Arriva il commissario Galeazzo Bignami, responsabile nazionale della legalità di Fdi, mentre il partito a Foggia è nella bufera. Ma chi è il 44enne bolognese, deputato, giunto nel capoluogo dauno per riorganizzare il partito? E’ stato consigliere regionale in Emilia Romagna, poi è entrato in Parlamento eletto in Fi, dal 2019 è deputato di Fdi. Fabrizio Tatarella, vicepresidente della fondazione omonima, ha scritto su facebook un post in cui parla di Bignami come “persona a cui è molto legato, giurista colto, capace, serio”.

Avvocato, da quanto tempo conosce personalmente Galeazzo Bignami?

E’ stato con me nell’esecutivo nazionale di Azione Giovani, lo conosco dal 1994 avendo studiato a Bologna. Abbiamo fatto politica insieme nella città rossa, da consigliere regionale, come suo padre, ha sempre ottenuto tantissimi consensi. E’ molto legato alla mia famiglia e ha pagato sulla sua pelle l’odio comunista.

Gli anni di piombo sono finiti da un pezzo.

Mi riferisco, in particolare, a suo padre, Marcello Bignami, storico referente e bandiera del Msi. Quanto a lui è un persona specchiata che, posso mettere la mano sul fuoco, sarà garanzia di legalità e giustizia in Fdi.

Girano delle sue foto in abito da Carnevale con un svastica al braccio. Cosa dice, lei che lo conosce?

Era una festa di addio al nubilato, c’ero anch’io, fu una goliardata senza senso. Sono foto pretestuose di certe redazioni, lesive e offensive della sua dignità.

Sarà d’accordo che quel costume, per quello che evoca, sia stato una pessima idea.

Posso garantire sulla sua adesione a Fiuggi. Per il resto trovo assurdo tutto questo, spero che voglia adire a vie legali. Galeazzo è una persona che non teme nessuno, non teme pressioni essendo cresciuto politicamente in un ambiente molto difficile.

Quale sarò il suo ruolo?

Avrà il difficile ruolo di resettare e riorganizzare il partito facendolo ripartire.

Ritiene che questa amministrazione Landella debba dimettersi?

Non commento indiscrezioni di stampa perché attendo l’esito del lavori della Commissione, fermo restando che a Foggia c’è un problema di classe dirigente, problema che le viene dalla sua storia di buon governo di Foggia, Cerignola, Orta Nova, S. Severo. La stagione dei sindaci è nata in Capitanata ed è stata propedeutica alla nascita del governo nel ’94.

Ma fu 20 anni fa

Va recuperata credibilità, prima la classe dirigente si formava nelle sezioni di partito, nei congressi, leggeva libri, oggi c’è un’improvvisazione della classe dirigente.

Glielo richiedo: sarebbe meglio che Landella si dimettesse?

E’ chiusa una stagione politica a Foggia, Fdi deve creare il partito su quella che è stata la sua tradizione. Bignami viene a ripristinare legalità e buon governo.

Da chi si riparte, ha in mente qualcuno?

Fdi deve aprirsi al civismo, ai giovani, al territorio.

Era quello che si diceva dopo la fusione fra il partito di Fitto e quello della Meloni, in attesa del congresso. “Fitto vuole riprendersi il partito”, si dice in questi giorni. Cioè?

Sono tutti fittiani, La Salandra e qualcun altro sono gli unici “meloniani”.

Come mai, allora, non è stato indicato un commissario fittiano?

Perché bene ha fatto Giorgia Meloni a indicare una personalità come Galeazzo.

Alla fine del commissariamento, pensa che La Salandra potrà tornare?

Non saprei dirlo, è una domanda che mi sono posto anch’io.

Quando dice “aprire al civismo” quali nomi ha in mente?

Penso ad Anna Maria Fallucchi, la donna più suffragata alle regionali, penso a Nicola Gatta, che ha dimostrato, sia da sindaco di Candela sia da presidente della Provincia, di essere un buon amministratore, come Gian Filippo Mignogna, che è cresciuto in Ag e in An ed è fuori dal partito. E’ uno dei migliori amministratori dei piccoli Comuni.

E all’interno del partito?

Penso si debba ricominciare dal primo dei non eletti in Regione, Antonio Giannatempo, e dal secondo dei non eletti, Ciccio D’Emilio. Gli ultimi sondaggi danno Fdi al sud al 24%, credo che questa soglia in Puglia si potrà superare.

Paola Lucino, 25 marzo 2021