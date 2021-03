Nicola Di Bari sul Corriere: “I Maneskin? Meglio loro del rap”

Manfredonia, 15/03/2021 – (corsera) Ha guardato Sanremo? «Sì, è cambiato molto. Ma propone sempre nuovi talenti che nel nostro Paese abbondano. I Måneskin li conoscevo avendoli visti a X Factor dove mi pare li avessero eliminati. Meglio che abbia vinto uno straordinario rock moderno piuttosto che un brano rap. Il rap è povero di melodia ma si riscatta con i testi. Sanremo alla fine funziona sempre. Mi è piaciuta anche la canzone di un mio paesano di nome Gaudiano col brano “Polvere da sparo”, testo bellissimo per raccontare il dolore della morte del padre. Molto intelligente e poetica. Non a caso ha vinto il girone degli esordienti».

Esprima un desiderio. «Uno soltanto: essere vaccinato. Ricevo continuamente proposte di lavoro che non posso accettare. Senza vaccino alla mia età non si può andare da nessuna parte».

E la salute? «Il 14 febbraio del 2020 per San Valentino tengo un applaudito concerto al palasport di Miami, in Florida. Era stata una serata straordinaria, ero felice come un bambino» Progetti (oltre alla vaccinazione)? «Sto lavorando a una nuova canzone romantica dedicata alla mamma. Pensi che in Argentina mi definiscono “L’ultimo romantico”. Da un lato la cosa mi lusinga, dall’altro spero che non sia vero. Spero che ci siano altri romantici dopo di me. Auguro loro buona fortuna».(corriere)