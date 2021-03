Puglia “profondo rosso”: peggiore in Italia per ingressi in Terapia intensiva

Bari, 25/03/2021 – (quotidianoitaliano) La Puglia continua a registrare record negativi uno dopo l’altro. Nelle ultime 24 ore la nostra regione è la prima per nuovi ingressi in terapia intensiva, per l’esattezza 38. Staccate Emilia-Romagna (30), Campania (29), Piemonte (28) e Lombardia (26). Salgono così a 231 le persone ricoverate in terapie intensive, 1762 i pazienti positivi ricoverati con sintomi.

La terza ondata non arresta la sua corsa, nonostante la zona rossa, come testimoniato anche dai numeri da brividi fatti registrare nel bollettino odierno. (quotidianoitaliano)