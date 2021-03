Scapato: “Resto consigliere se non mi capiteranno più episodi del genere”

La macchina è sotto sequestro in attesa di perizia, Giulio Scapato, cui hanno bruciato l’auto, ha trascorso molte ore dai Carabinieri per raccontare l’accaduto.

“Non mi interessa la macchina, posso ricomprarne un’altra, ne ho la possibilità e comunque sono sempre i clienti- dice sorridendo l’avvocato riferendosi alla sua attività- che pagheranno questi danni, e comunque potrebbe essere recuperabile. Mi sono dimesso da vicepresidente del consiglio subito, nel caso fosse una cosa legata a questo ruolo da me svolto, in tanti anni di politica e da consigliere comunale non mi è mai capitata una cosa del genere”.

Ma non ritiene che possa essere legato alla vicepresidenza: “Nel momento in cui c’è stata la revoca di Iaccarino, tutti i punti all’ordine del giorno già fissati li ho riportati in consiglio. Il presidente può decidere quali argomenti presentare e quali no, invertirne l’ordine, io ho lasciato tutto com’era”.

Resta convinto nel non lasciare il ruolo di consigliere comunale, almeno per ora e in attesa degli eventi determinati dall’insediamento della Commissione: “Se dovessi verificarsi un altro episodio del genere lascerò anche questo ruolo, non sarebbe più possibile per me continuare”.

Le forze dell’ordine stanno verificando l’origine dell’incendio della macchina: “Non è chiaro se ci sia stato dolo o meno, il mio meccanico, che non ha ancora visto il mezzo, mi ha detto che, certo, esiste l’autocombustione per le macchine ma se ci sono 40°, se percorri molti chilometri e si fonde il motore, non certo se la tieni ferma per giorni”. Definisce pieno di “veleni” il clima di oggi in città e al Comune e fa riferimento alle notizie di queste ultime settimane, due su tutte, l’arresto ai domiciliari di Longo, le intercettazioni di Iadarola. Non ha ancora incontrato i rappresentanti della Commissione, ma non si capacita nemmeno del fatto che notizie riservate siano state diffuse. “Com’è stato possibile?”.