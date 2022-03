A Foggia una casa per settecento famiglie: il Comune riapre graduatoria

FOGGIA, 25/03/2022 – (gazzettamezzogiorno) È un passaggio cruciale per una città come Foggia, poter mettere un punto fermo sull’emergenza abitativa.

Un dramma sociale che riguarda 740 famiglie, quante sono quelle che hanno presentato regolare domanda al Comune per ottenere un alloggio popolare e che ora attendono la pubblicazione della graduatoria in base ai diritti acquisiti e riconosciuti dall’ente pubblico. Di case disponibili ce ne sono pochine, sia quelle di proprietà del Comune (un migliaio) che quelle di Arca Capitanata. Sarà difficile che la graduatoria, una volta formata, si possa esaurire nell’arco di cinque anni qual è il termine previsto per legge.

Tuttavia sulla base di questi numeri si potrà adesso fare una programmazione più puntuale del fabbisogno di nuove abitazioni in città, un nervo scoperto perenne per la municipalità cittadina dove molto spesso il diritto alla casa è stato oggetto di clientele le più varie, come raccontano anche le ultime inchieste della magistratura foggiana. Un sistema marchiato dall’illegalità quello della casa popolare in cui le occupazioni abusive di nuovi alloggi, l’ombra asfissiante della criminalità sono stati anche gli strumenti di un certo metodo di fare pressione politica. (gazzettamezzogiorno)