Bando Aeroporti Puglia per Gino Lisa, Gatta: “Ora seguano i fatti”

Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 25 marzo 2022 – “È certamente una buona notizia, quella della pubblicazione dell’avviso pubblico. Adesso si dovrà attendere una risposta, anche se il tempo concesso agli interessati, appena 8 giorni, è davvero breve per avere maggiori riscontri, che tutti auspichiamo, da parte delle varie compagnie aeree”. Inizia così la nota diffusa da Giandiego Gatta, consigliere regionale Forza Italia, dopo la notizia della pubblicazione dell’avviso pubblico relativo al programma di incentivazioni per l’attivazione di voli di linea da/per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia.

“Spero solo che ai toni ottimistici e, talvolta, trionfalistici, seguano i fatti. È l’unico aeroporto in Italia ad essere stato inaugurato tre volte con tanto di cerimonie ufficiali e conferenze stampa nell’ultimo decennio”, aggiunge titubante il consigliere regionale forzista.

“Si sono avute centinaia di interlocuzioni, rassicurazioni, servizi televisivi, interviste negli ultimi anni, ma sino ad oggi nessun volo da e per il “Gino Lisa”. Se la Capitanata deve crescere, in tutti i sensi, non può farlo senza l’aeroporto. Spero che la liturgia delle promesse ceda il passo alla vera e piena operatività dell’aeroporto foggiano”, conclude Giandiego Gatta.