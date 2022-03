Foggia, omicidio in via Pellico: morto Roberto Russo (FOTO – VIDEO)

StatoQuotidiano.it, 25 marzo 2022. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in via Silvio Pellico a Foggia, all’interno della sua automobile. I fatti sono avvenuti in serata.

Come riporta L’Immediato, “killer al momento ignoti hanno affiancato la Ford station wagon di Roberto Russo (52enne del posto,ndr) e hanno esploso colpi d’arma da fuoco che hanno colpito la vittima alla testa. Poi la fuga dal luogo dell’agguato. Sul posto gli agenti della squadra mobile per fare luce sull’ennesimo agguato sanguinario in città“.

A dare l’allarme sono stati i residenti, che hanno sentito alcuni spari. L’auto, una Ford station wagon, è stata trovata al centro della carreggiata.

fotogallery enzo maizzi