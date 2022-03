Formentera, l’isola boho-chic

Se cercate un luogo remoto dove ricaricare le batterie e vivere atmosfere d’altri tempi, sicuramente questo è Formentera. La più piccola delle isole delle Baleari è un mix di spensieratezza, atmosfere glamour e mare cristallino.

Grazie alla sua vicinanza con l’Italia, è facilmente raggiungibile con un volo low-cost per Ibiza. Una volta atterrati imbracatevi su uno dei tanti traghetti Ibiza Formentera et voilà, in circa 30 minuti approderete al porto di La Savina a Formentera.

Per organizzare una vacanza con i fiocchi, prenotate con anticipo anche il vostro alloggio, meglio se nella centralissima Es Pujols, e noleggiate uno scooter per esplorare l’isola in lungo e in largo.

Se siete una famiglia e preferite optare per un’automobile ricordatevi che non ce ne sono mai abbastanza… spesso chi non le prenota per tempo, rischia in alta stagione di non potersi spostare e conoscere veramente l’isola!

Sono dunque pochi i dettagli tecnici per pianificare una bella vacanza a Formentera. Ora non vi resta che scoprire quali sono le esperienze imperdibili da fare su questa terra magica!

Il giro delle spiagge

Formentera vanta spiagge bellissime e un mare caraibico. Spesso è difficile conoscerle tutte ma ce ne sono alcune veramente imperdibili.

Anche se non ci siete mai stati avrete sentito parlare delle spiagge sorelle, ovvero Ses Illetes e Levante. Queste due spiagge si sviluppano su una penisola che si protende nel mare: è la lingua di sabbia che prende il nome di Es Trucadors e, ad un certo punto, si restringe così tanto che è possibile avere il mare da entrambi i lati. Il paesaggio in cui sono inserite è selvaggio e conserva una bellezza ancestrale: non a caso questo luogo appartiene al Parc Natural de Ses Salines.

L’accesso alle spiagge è a pagamento per chi le raggiunge in automobile o in motorino; gratuito per chi vi arriva a piedi (c’è un autobus che vi lascia nelle immediate vicinanaze) o in bicicletta.

Un altro luogo imperdibile, non a caso uno dei più “instagrammati” dell’isola, è Calò des Mort. Questa caletta che si presenta come una piscina naturale, si trova nel lato meridionale dell’isola, la costa di Migjorn, che in catalano significa mezzogiorno.

Per arrivarci è necessaria una passeggiata sulla scogliera ed una discesa tramite delle scalette scavate nella roccia. Questa piccola fatica sarà poi ricompensata dalla straordinaria bellezza del mare. Se volete passare qui la vostra giornata di mare ricordatevi di essere mattinieri: la spiaggia non è molto ampia e si affolla in pochissimo tempo!

Tra le spiagge più suggestive di Formentera, Cala Saona ricopre un posto speciale. Si trova nel versante ovest dell’isola ed è infatti anche il luogo perfetto per ammirare il tramonto.

Incastonata tra alte scogliere di colore rosso, questa ampia spiaggia a forma di mezza luna, è il luogo ideale per chi desidera rilassarsi evitando lo spiacevole effetto sardina. Inoltre è anche presente un delizioso chiringuito poco distante, comodo per chi desidera pranzare con una stupenda vista sul mare.

Visita ai fari dell’isola

Non c’è nulla di più “bohemien” che contemplare gli emblematici fari di Formentera. Come silenti guardiani, da sempre simboleggiano la solitudine e allo stesso tempo la forza di questa condizione.

Sull’isola ne esistono tre ma, quello presente al porto di La Savina, non emana sentimenti ed emozioni degne di nota. È infatti molto piccolo e di recente costruzione.

Per vivere dunque un’esperienza quasi mistica, dovrete passeggiare per circa due chilometri, sulla strada che conduce al faro di Cap de Barbaria. Dopo aver lasciato il vostro mezzo nell’apposito parcheggio, immergetevi in questo percorso altamente introspettivo che vi porterà ai piedi del colosso.

La natura intorno a voi sarà aspra e andrà man mano esaurendosi, lasciando spazio alla viva roccia. In lontananza inizierete a scorgere il faro e, il blu del mare che gli farà da sfondo, vi renderanno partecipi di una reale cartolina. Spettinati dal vento cercate di entrare in contatto con madre natura che qui, come non mai, è in grado di parlare con l’uomo.

Poco distante dal faro troverete anche la Cova Foradada, una grotta naturale con un meravigliso affaccio sul mare. Se la visitate non perdete tempo a fotografarla ma piuttosto immergetevi nella sua ancestrale dimensione. Sarà l’ennesima emozionante esperienza.

Di tutt’altro sapore ma altrettanto toccante è la visita al faro di La Mola. Questo imponente colosso, costruito nel 1861, ma messo in funzione tramite corrente elettrica solo nel 1973, è uno dei simboli dell’isola.

Si erge sulle scogliere più alte di tutta Formentera e, dal 2019, ospita un interessante museo al suo interno. Si sviluppa al piano terra, là dove un tempo c’era la casa del guardiano del faro. Si tratta di uno spazio ricco di testimonianze video, cimeli ed informazioni di varia natura sulla storia di questa isola così particolare. Visitando il museo, potrete capire la fragilità e la difficoltà che ha incontrato l’uomo, nell’insediarsi in questo piccolo e remoto paradiso. Al termine della visita affacciatevi dal piccolo balcone che si protende verso il mare.

Il lato modaiolo di Formentera

Come accennato, l’isola vanta numerose sfaccettature: potrete viverla sempre in costume e pareo oppure decidere di indossare vertiginosi tacchi per una cena galante in uno dei numerosi ristoranti chic dell’isola.

Il connubio tra le atmosfere scanzonate dei “chiringuitos” sulla spiaggia e le serate glamour nei locali alla moda (anche i coniugi Ferragnez hanno fatto tappa in uno di questi) fanno sì che Formentera piaccia indistintamente ad un pubblico eterogeneo.

Se quindi volete sentirvi un po’ vip non c’è nulla di meglio di una cena a lume di candela al celebre ristorante Es Molì de Sal. È un luogo storico dell’isola, non solo perchè inserito all’interno di un vecchio mulino, ma anche perchè vanta una location pazzesca: affaccia sulla meravigliosa spiaggia di Ses Illetes. Dalla terrazza potrete ammirare un panorama altamente suggestivo ed essere coccolati in un ambiente di classe.

Un altro ristorante che ha fatto la storia dell’isola e che, anno dopo anno, resta sempre in cima alla classifica dei locali più eleganti di Formentera, è sicuramente il Can Carlos. Si trova nel piccolo centro abitato di Sant Francesc ed il luogo in cui sorge è un’oasi di estrema bellezza.

Curato in ogni piccolo dettaglio, l’ottima cucina mediterranea, insieme ad una carta dei vini eccellente, fanno di questo posto uno dei più frequentati dell’isola. È impossibile trovare un tavolo in alta stagione se non si prenota con settimane di anticipo!

Impossibile non citare, quando si parla di atmosfere cool, il ristorante Chezz Gerdi. Fu uno dei primissimi ristoranti dell’isola e, la sua fama di locale poliedrico, è viva tutt’ora. Aperto dall’ora di pranzo fino a sera inoltrata è qui che fanno tappa i numerosi vip in visita a Formentera: Johnny Depp, Usain Bolt e tantissimi altri non si sono certo sottratti alla bellezza e all’eccellente servizio di questo locale. Uno staff preparato, cuochi d’eccellenza e una location strepitosa sulla spiaggia di Es Pujols, rendono Chezz Gerdi uno dei locali più di tendenza di Formentera.

Che siate nostalgici hippy o amanti della vita mondana, Formentera offre tutto quello che possiate desiderare. La sua bellezza risiede anche in questo: accogliere e far sentire a proprio agio tutti. Indistintamente. (nota stampa).