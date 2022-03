Giovane padre morto in incidente stradale: oggi l’addio a Cerignola

CERIGNOLA (FOGGIA), 25/03/2022 – (marsicalive) I funerali si terranno oggi a Cerignola alle 15.30 nella Chiesa di San Leonardo Abate.

Pugliese è morto a 35 anni in un tragico incidente in Puglia. Era molto conosciuto in tutta Marsica dove, insieme a suo padre, vendeva frutta, rifornendo numerose attività commerciali della zona. Persone affidabili, professionisti del settore da tanti anni. Non appena si è diffusa la notizia della morte sulla rete, tantissime persone hanno espresso vicinanza alla famiglia del giovane morto prematuramente, ricordato da tutti come un papà e marito devoto.