“Il diritto all’ascolto dei più giovani”, convegno multidisciplinare a Foggia

StatoQuotidiano.it, Foggia 25 marzo 2022. “L’ascolto del bambino e dell’adolescente”, questo il tema dell’interessante convegno in programma presso l’Auditorium “Pasquale Trecca” dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia (Via V. Acquaviva, 48) sabato 2 aprile 2022, a partire dalle ore 8.00.

Il convegno, organizzato dall’Ordine dei Medici e dalla sua Commissione ordinistica ”Osservatorio Bambini Invisibili”, dal Club per l’Unesco di Foggia e dalla FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), con il patrocinio di Ordine degli Avvocati, AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Maria Cristina di Savoia”, Commissione Vìola e Ass. Vìola Dauna, Camera Minorile di Capitanata e Lions Club Foggia, approfondirà i temi del diritto all’ascolto e dell’ascolto del silenzio.

Dopo i saluti di Pierluigi Nicola De Paolis, Presidente OMCeO Foggia e di Sebastiano Luigi Gentile, Presidente del Tribunale Foggia, Floredana Arnò, presidente del Club per l’UNESCO Foggia e Pasquale Conoscitore, Segretario FIMP Foggia introdurranno la mattinata di studio.

Interverranno Ludovico Vaccaro, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, su “Organizzazione della procura alla luce del codice rosso”; Silvio Marco Guarriello, procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Foggia su “Ascolto del minore vittima di reato”; Laura Simeone, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia su “Ascolto del minore autore di reato” e Giovanna Paolisso, avvocato e segretario del consiglio direttivo dell’Ordine degli Avvocati di Foggia su “Ascolto del minore nella separazione conflittuale”.

La prima sessione, moderata da Mario Antonio Ciarambino, avvocato e socio del Club per l’UNESCO Foggia e da Maria Teresa Anna Vaccaro, pediatra di famiglia e membro della Commissione Vìola dell’OMCeO Foggia si concluderà con un confronto moderato da esperti.

La seconda sessione, moderata da Anna Lucia Celentano, presidente della Camera Minorile di Capitanata e Giuseppina Volpicelli, pediatra di famiglia e membro dell’Ass. Vìola Dauna, vedrà gli interventi di Micaela Crisma, psicologa e psicoterapeuta su “Ascoltare il trauma”; Anna, Nunzia Polito, direttore S. C. di Neuro Psichiatria Infantile del Policlinico “Riuniti” di Foggia su “Ascoltare il disagio”; Anna Libera M. R. Latino, pediatra di famiglia e coordinatrice dell’Osservatorio Bambini Invisibili su “Ascoltare… l’invisibile” e Arcangela de Vivo, pediatra di famiglia e ambasciatrice della Rete Nazionale della Gentilezza su “Ascoltare… con gentilezza”.

“I bambini e gli adolescenti vanno sempre ascoltati – spiegano gli organizzatori del convegno – e vanno riconosciuti come persone, nei loro bisogni e nelle loro esigenze. Negli ultimi anni, i giovani stanno attraversando un periodo delicatissimo dal punto di vista psicologico: prima la pandemia e, ora, un nuovo conflitto mondiale. Questi due eventi stanno causando gravi conseguente dal punto di vista emotivo e non solo. Quando c’è un trauma, occorre affrontare subito la situazione, prima che possano crearsi situazioni ancora più rischiose per l’equilibrio. Di questo e di molto altro discuteremo nel corso dell’evento ‘L’ascolto del bambino e dell’adolescente’”.

Il Corso propone, dunque, una formazione multidisciplinare sul tema dell’ascolto del bambino e dell’adolescente, in linea con l’obiettivo della Aula di Ascolto per Minori inaugurata il 5 febbraio 2022 presso il Tribunale di Foggia su iniziativa del Club per l’UNESCO-Foggia e in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, la Federazione Italiana Medici Pediatri di Foggia, l’Ordine degli Avvocati di Foggia e l’A.S.P. Maria Cristina di Savoia. Obiettivo, aprire le porte all’ascolto dei più deboli in uno spazio accogliente a misura di bambino da parte di professionisti formati e competenti, che sappiano garantire la loro dignità ed i loro diritti fondamentali.

Il 2 aprile, dopo un confronto finale e le conclusioni a cura della coordinatrice dell’Osservatorio Bambini Invisibili, Anna Latino, è prevista la verifica finale ECM.

Per ulteriori informazioni:

Segreteria organizzativa OMCeO Foggia

Daniela Nazzaro

tel.: 0881.718032