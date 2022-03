Il disastro mondiale dell’Italia sulla stampa internazionale

FOGGIA, 25/03/2022 – (agenzia dire) “L’Italia persa nel deserto”, titola L’Equipe. Il deserto è quello del Qatar, che l’Italia non vedrà. Il Mondiale che la Nazionale non giocherà, la traumatica sconfitta con la Macedonia del Nord, sono su tutte le prime pagine sportive del mondo.

La rassegna stampa internazionale è un “disastro”, come titola El Pais. Marca scrive di “tragedia italiana, epica Macedonia del Nord”. Il Mundo Deportivo ci mette “in mezzo a una strada”. Anche per Diario As è “Tragedia azzurra”, più didascalico il catalano Sport: “L’Italia resta fuori dal Mondiale”.

I tabloid inglesi giocano sulle parole, come The Sun: “Get the boot”, silurata, presa a calci. Boot in inglese è lo Stivale… Più classico il “Mamma mia: i campioni d’Europa fuori dai Mondiali” del Mirror. In Germania, la Bild scrive di “Quali-disastro” azzurro. Mentre per Kicker “256 giorni dopo la festa di Wembley continua la maledizione italiana ai Mondiali”, “Un incubo”. Per la Sueddeutsche Zeitung è “il punto più basso in assoluto” dell’Italia. Sulla Faz il titolo è “L’apocalisse italiana è seguita dal disastro”. (www.dire.it)