Meteo Puglia, sabbia dal deserto e pioggia rossa nei prossimi giorni

FOGGIA, 25/03/2022 – (ilmeteo) Un carico corposo di sabbia (Dust Load in inglese) proveniente direttamente dal cuore del deserto del Sahara colpirà tra poco buona parte dell’Italia, sospinto da forti venti di Scirocco, creando un’atmosfera che a tratti potrà risultare davvero surreale. E attenzione, a causa delle precipitazioni potremmo assistere al curioso fenomeno della “pioggia rossa”.

Il dato anomalo è che nelle ultime settimane questo curioso fenomeno meteo ha già interessato il nostro Paese per diverse volte, a conferma di una fase climatica davvero strana.Un consiglio? Se avevate intenzione di lavare l’automobile sarà meglio che rimandiate ancora, non è tempo di farlo!

Per capire cosa sta succedendo dobbiamo concentrare la nostra attenzione sul bacino del Mediterraneo dove nei prossimi giorni troveremo la contrapposizione tra un ciclone (area di bassa pressione) attivo tra Algeria e Penisola Iberica e un promontorio anticiclonico africano. A causa della rotazione antioraria delle correnti attorno al minimo depressionario, il vortice richiamerà venti di Scirocco direttamente dal deserto del Sahara. In particolare su Canale di Sicilia e Stretto di Messina le raffiche potranno raggiungere i 70-80 km/h.

Questo immenso ingranaggio atmosferico favorirà il sopraggiungere di un carico di sabbia, con grossi quantitativi di pulviscolo desertico che si andrà a concentrare in sospensione alle quote più elevate dell’atmosfera, pronte a raggiungere, dopo un lungo viaggio, l’Europa centro meridionale e quindi anche il nostro Paese.

DURATA – Per buona parte del weekend avremo cieli carichi di sabbia desertica, foschi, lattiginosi o giallognoli (ma in qualche caso potrebbero risultare anche rossastri, specie in prossimità dell’alba e al tramonto).

ZONE A RISCHIO – Come si evince dalla mappa SKIRON (Università di Atene) saranno soprattutto Sardegna, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Liguria e Campania. Visto l’avvicinarsi di un vortice ciclonico carico di precipitazioni tra Sabato 26 e Domenica 27 potrà presentarsi il fenomeno delle piogge rosse (la sabbia viene veicolata al suolo assieme alle gocce), soprattutto sulle due Isole Maggiori e sulla Calabria con la sabbia che si depositerà al suolo “sporcando” di fatto di rosso ogni superficie, automobili comprese! (ilmeteo)