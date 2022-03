StatoQuotidiano.it, 25 marzo 2022. “In queste ore di immenso dolore per la tragica scomparsa del papà dei miei assistiti, si leggono, purtroppo, notizie che rivelano sterili illazioni e presunti segreti circa la vita privata e personale del sig. Ciociola pur di individuare un movente dell’omicidio. Nulla di più fuorviante. Ragion per cui si ripone la massima fiducia nella professionalità degli inquirenti e dei magistrati della Procura di Foggia che stanno lavorando alacremente per fornire tutte le risposte a questa triste vicenda“.

E’ quanto dice stamani a StatoQuotidiano.it l’avvocato Francesco Le Noci del foro di Foggia, legale dei figli di Giuseppe Ciociola, 59enne del centro sipontino, trovato privo di vita lo scorso 12 marzo 2022 in località Alma Dannata a Zapponeta, all’interno del magazzino del proprio casolare di campagna.

Per il decesso dell’uomo sono in corso le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, attraverso i militari del Comando Compagnia di Manfredonia. Al momento l’ipotesi è quella di omicidio volontario. L’uomo sarebbe deceduto in seguito a un colpo di arma da fuoco (una pistola).

A cura di Giuseppe de Filippo, Manfredonia 25 marzo 2022