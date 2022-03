StatoQuotidiano.it, 25 marzo 2022. Il Pm del Tribunale di Foggia, dr.ssa Rosa Pensa, ha richiesto 21 anni di reclusione per Francesco D’Angelo, accusato di omicidio volontario dell’ex fidanzata Roberta Perillo, 32enne di San Severo, uccisa a casa sua l’11 luglio del 2019.

Come riporta l’Immediato, “il verdetto ruota intorno alle consulenze tecniche delle parti, tra cui quella del noto criminologo Alessandro Meluzzi, chiamato dai legali della famiglia della vittima per confermare la capacità di intendere e di volere di D’Angelo. Di parere opposto la difesa. A metà strada il consulente della procura che ha accertato un vizio parziale di mente”.

L’avvocato Roberto De Rossi, legale della famiglia della vittima, ha esordito complimentandosi con la pubblica accusa per l’intervento esaustivo, ma ha anche ammesso che si aspettava una richiesta di pena più elevata: “Non consentite che Roberta muoia una seconda volta”, le parole di De Rossi in aula.

Come riporta La Gazzetta di San Severo, l’avv. Roberto De Rossi (in foto) nel corso della sua lunga e dettagliata discussione, ha esordito parlando di “un omicidio brutale ed efferato, commesso dall’imputato nella piena capacità di intendere e volere” ed ha ripercorso nel dettaglio le numerosissime testimonianze dibattimentali, sottolineando più volte come tutti i testi delle parti civili abbiano definito il D’Angelo un soggetto normalissimo, che non ha mai manifestato segni di squilibrio: il legale ha, poi, invitato la Corte a valutare con attenzione il comportamento tenuto dal D’Angelo prima, durante e, soprattutto, dopo l’omicidio, scaturito “dall’incapacità dell’imputato di accettare la fine del rapporto, ma non sono emersi segnali di malattia mentale tale da inficiare la capacità di autodeterminazione”.

Il processo è in corso presso la Corte d’Assise di Foggia, e proseguirà il prossimo 8 aprile, con la discussione dell’ultimo patrono di parte civile, l’avvocato Guido De Rossi, e quella della difesa, rappresentata dall’avvocato Michele Curtotti.