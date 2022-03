Capitanata. Protestano gli agricoltori per i rincari: “Così il territorio muore”

Statoquotidiano.it, 25 marzo 2022. Gli agricoltori della provincia di Foggia manifesteranno domani contro il caro carburante e l’aumento delle spese di produzione con lo slogan “Stop rincari, senza agricoltura il territorio muore”.

In prima fila, l’avvocata Antonella Russo, del gruppo Masserie Santagatesi. Per tutta la mattinata si svolgerà una manifestazione presso il piazzale della stazione di servizio Agip, di fronte il casello autostradale di Candela. Sono stati invitati gli agricoltori e chiunque voglia partecipare.

L’avvocata Antonella Russo preannuncia la partecipazione di sindaci, o di loro delegati, dai comuni dei Monti Dauni (fra cui Sant’Agata, Accadia, Roseto, Celle, Panni, Candela), dell’Irpinia (Lacedonia, Montaguto, Monteverde) e dei 5 Reali Siti. “Per noi non è cambiato nulla rispetto al mese scorso- dice Russo-, anzi, la situazione è peggiorata perché il concime non si trova, cioè è una manovra speculativa a danno degli agricoltori che lo pagano anche a 110 euro al quintale, da 100 che era. Poi c’è stato un ribasso a 90, ora 105-110 euro. Per il gasolio è stato riconosciuto il credito d’imposta ma comunque lo devi acquistare”.

Alla manifestazione sarà presente la senatrice del M5s Gisella Naturale (commissione agricoltura) che ribadisce il sostegno: “Siamo vicini agli autotrasportatori e agricoltori e stiamo lavorando per cercare di risolvere o attenuare un problema che coinvolge tutti. Si sta pensando a un Recovery Fund per l’agricoltura a livello europeo, da rimodulare a livello nazionale. Nel frattempo siamo al lavoro per emendamenti al “decreto Ucraina” che prevede ulteriori stanziamenti”.

Il consigliere regionale Giannicola De Leonardis conferma la sua adesione come già avvenuto con gli autotrasportatori: “Abbiamo chiesto al governo di intervenire sulle accise come Fdi e abbiamo ottenuto dei risultati”.

Con la protesta dello stop rincari anche il consigliere regionale Antonio Tutolo, che parla di problemi dell’agricoltura e del territorio che sono di carattere strutturale: “Per quanto riguarda i rincari, il governo non dovrebbe permettere tutto questo, serve un paracadute. Il problema non è tanto quest’anno, per chi ha già seminato con altissimi costi, quanto per il prossimo anno. La provincia di Foggia ha bisogno di un piano di investimenti, come dico sempre. Anche che la transizione ecologica sarà fatta sulla pelle del territorio, a livello paesaggistico e di perdita di suolo: in cambio di tutto questo cosa abbiamo? Una cronica mancanza d’acqua anche nelle stagioni più piovose”.

È annunciata la presenza dei consiglieri regionali Sergio Clemente e Joseph Splendido. Ci sarà Gianni Fabbris, presidente dei Altragricoltura, un movimento di agricoltori e cittadini che ha rilanciato, per la sottoscrizione, il manifesto e appello diffuso su Rete Humus, “La terra contro la guerra”.

Paola Lucino, 25 marzo 2022