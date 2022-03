Ucraina, Mosca: “Hunter Biden coinvolto in gestione laboratori biologici”

Lo riporta Sky News, aggiungendo che le forze armate ucraine ritengono che sia «in corso un costante lavoro di propaganda tra le forze armate della Federazione Russa» che fa riferimento proprio alla data in cui in Russia, ogni anno, si celebra con una parata militare il «Giorno della Vittoria», la campagna sui nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Mosca accusa il figlio di Biden per laboratori biologici ucraini

La Russia afferma che il figlio del presidente Joe Biden, Hunter, potrebbe essere coinvolto nella gestione di laboratori per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina. Rispondendo alla domanda di un giornalista nel briefing quotidiano, Peskov ha detto: «Naturalmente chiederemo delle spiegazioni (sul possibile coinvolgimento). E non solo noi. Come sapete la Cina ha già chiesto chiarimenti». Hunter Biden è nella lista delle personalità Usa prese di mira dalle contro-sanzioni russe. (corriere)