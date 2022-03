Verso Lavello- Cerignola. Mister Pazienza: “Ora inizia un altro torneo”

StatoQuotidiano.it Foggia, 25 Marzo 2022. Vigilia di campionato per la capolista di serie D, gir. H con l’Audace Cerignola impegnata domani sul difficile terreno del Lavello, alle ore 15:00. Stamane è intervenuto Mister Michele Pazienza. Queste le sue dichiarazioni:

“Sicuramente è stato importante recuperare le energie fisiche e mentali per questo finale di campionato. La mia squadra ci arriva consapevole che ora inizia un altro torneo e bisogna affrontarlo con la massima umiltà, massimo impegno e attenzione, perchè queste partite ora nascondono tantissime insidie. Già da domani troveremo una squadra che, hanno cambiato probabilmente 9 su 11 effettivi rispetto al girone di andata ma una squadra più fresca, che ha più corsa, più gamba, che ha più fame e voglia di sorprendere l’avversario. Ha cambiato un po’ le ambizioni e gli obiettivi. Prima aveva la pressione di dover vincere a tutti i costi, ora mentalmente per obiettivi diversi è più libera e quindi troveremo delle difficoltà probabilmente diverse dalla partita di andata che meritano la nostra attenzione. Per tutti i campionati e tutte le categorie, le ultime dieci sono partite completamente diverse perchè comunque la pressione, il periodo e la condizione fisica di ogni singolo giocatore è diversa da quella che è all’inizio o al centro del percorso. Noi lo sappiamo, i nostri giocatori lo sanno benissimo, siamo preparati e abbiamo lavorato anche per questo. Domani mi aspetto una partita dove i ragazzi devono essere consapevoli e devono dimostrare sin dai primi minuti quello che deve essere il nostro obiettivo, al di là delle difficoltà che potremo incontrare. L’atteggiamento deve essere quello sano, quello propositivo, di una squadra umile, che ha voglia di lottare, di soffrire, di sacrificarsi l’uno per l’altro. Tutti aspetti che in questo percorso ci hanno portato a lottare per qualcosa di importante”.

