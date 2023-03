Consigliere Schiavone: “Suolo pubblico a Manfredonia: la nebbia in testa!”

E’ il caso dell’assessore al bilancio e al demanio del Comune di Manfredonia che quest’oggi, in sede di incontro con gli operatori commerciali della città, nervosamente ha basato il suo intervento sottolineando la difficile situazione delle casse comunali, puntando il dito esclusivamente verso le passate amministrazioni. Ci chiediamo se al momento della candidatura avesse cognizione delle criticità presenti a Palazzo San Domenico, oppure se fosse completamente ignara di quello a cui andava incontro. A me sembra più valida la seconda ipotesi!

𝗟’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁’𝗼𝗴𝗴𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼, 𝗱𝗶 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗱 𝘂𝗻 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗲𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶, 𝗰𝗶 𝗲̀ 𝘀𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗯𝘂𝗹𝗼𝘀𝗼 𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝘃𝗮𝗱𝗮 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶. E’ vero che il piano di rientro stabilisce una somma in entrata connessa al suolo pubblico piuttosto elevata, ma è pur vero che nulla si sta facendo per far pagare a tutti il dovuto, preferendo raggiungere l’obiettivo delle entrate spremendo i soliti noti.