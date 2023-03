Foggia Calcio, già finita l’era Somma: fatale la sconfitta col Monterosi

FOGGIA, 25/03/2023 – Finisce l’era Somma. Il tecnico rossonero si è dimesso in seguito all’inopinata sconfitta maturata allo Zaccheria, per 1-2, con il Monterosi Tuscia.

In sala stampa Somma ha dichiarato: “Non sono più in grado di gestire questa rosa e mi faccio da parte. Foggia avrà un tifoso in più e ringrazio tutti per come sono stato accolto”. Il 23 febbraio 2023 era stato nominato nuovo tecnico del Foggia, quarto nel girone C di Serie C, con cui aveva sottoscritto un contratto fino al termine della stagione.