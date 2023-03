Il Maestro Giuseppe Aletti si racconta: “Emozioni attraverso la poesia”

Manfredonia (Fg), 25 marzo 2023 – Come approcciarsi alla scrittura? Il Maestro Giuseppe Aletti, racconta la sua vita ed il percorso poetico, attraverso l’intervista rilasciata a Sipontina Prencipe.

1)Prima Di diventare poeta, che hobbies aveva?

Praticavo ogni tipo di sport, dal Calcio, al Basket, al Tennis. Seguo tuttora il football americano. Il viaggio è stato da sempre la mia passione; quando vado all’estero, mi affascinano la cultura e le tradizioni degli stati che visito.

2)Com’è nata la sua passione per la poesia?

La mia passione per la poesia è nata sin dall’infanzia; il mio poeta preferito è Gianni Rodari. La poesia permette a chi la compone, di confidare alla pagina bianca le proprie emozioni.

3)Cos’è per lei la poesia e cosa rappresenta?

La poesia è dare un senso a ciò che faciamo; noi siamo esseri finiti, di passaggio. Ognuno di noi attraverso il mondo esterno esprime sé stesso: il pittore con la sua arte, il cantante con il suo brano. La poesia è il senso di essere qui ed ora.

4)Quali sono i temi che tratta nelle sue opere?

Il tema centrale della mia poesia è l’esistenzialismo: i gesti che si compiono nella quotidianità, poesia d’amore, civile, il rapporto con la natura.

5)Com’è cambiata la poesia da ieri ad oggi?

La poesia nella sua radice non è cambiata; è cambiato il modo di comunicare, collocare le parole sulla pagina. Si riscontrano differenze tra i componimenti dei secoli precedenti e quelli contemporanei. Le emozioni che proviamo sono sempre quelle. Si è evoluto il modo di raffigurarle sulla pagina: da un lato c’è la poesia semplice, dove il poeta dice tutto al lettore, dall’altro, quella evocativa, che suggerisce attraverso le immagini, l’esperienza vissuta.

6)Consigli utili per comporre al meglio un’opera in versi.

Faccio corsi di formazione da anni, insegnando a chi si avvicina al mondo poetico, a far notare le macchie invisibili a chi legge, ad esempio, alla giuria che seleziona un componimento per un concorso. Il mio consiglio è leggere molto i poeiti contemporanei come, Quasimodo, Ungaretti, traendo spunti dalle loro opere.

7)Lanci un appello ai giovani e ragazzi, affinché diventino promotori della cultura.

La scuola promuove la cultura, i media la distruggono; si impara la poesia a memoria, senza scoprire la bellezza che si nasconde dietro il pensiero del poeta. Spesso i giovani si lasciano influenzare dalla politica, dalla pubblicità. La cultura deve aiutarli ad essere persone libere e non schiave delle idee degli altri.

A cura di Sipontina Prencipe