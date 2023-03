Maxi progetto per una pista ciclabile: dal Veneto fino a Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 25/03/2023 – (ilrestodelcarlino.it) Un progetto ambiziosissimo che coinvolge sei regioni, 16 province e 95 comuni. La ciclovia Adriatica è un percorso ciclabile che parte da Rosolina, in provincia di Rovigo, fino a Manfredonia, nel Foggiano.

Un lungo itinerario che costeggia il mare da nord a sud e che taglia verticalmente il territorio per 68 km, da Sant’Alberto a Cervia. Certo, arrivare a rendere un tratto così lungo completamente a misura di bici non sarà facile. Nella relazione stilata dai tecnici l’elenco degli aspetti da rivedere nel nostro territorio (ma anche gli altri non sono da meno) è lungo: ponti troppo stretti per ospitare una ciclabile, marciapiedi da allargare e asfalto da rifare sono alcuni dei problemi che si incontrano più volte lungo il tracciato.

I costi saranno alti: superano abbondantemente gli 8 milioni e sono finanziati in buona parte dal Pnrr (4 milioni e 300mila euro) a cui si sommano fondi dal ministero (2 milioni e 800mila euro), dalla Regione (425mila euro) e dal Comune (circa 1 milione). Nei mesi scorsi sono già partiti i primi lavori collegati al tratto Porto Corsini-Mausoleo di Teodorico, con la sistemazione di uno stradello, la realizzazione di una passerella davanti alla Marcegaglia e un pezzo di ciclabile che va dal chiosco della piadina davanti all’abitato di Porto Corsini fino all’imbarco degli Spinaroni, per un totale di oltre 800mila euro. (ilrestodelcarlino.it)