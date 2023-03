Puglia, trovato cadavere in una cisterna: si ipotizza omicidio. Sul volto tumefazioni e ferite

LECCE, 25/03/2023 – (ansa) Il cadavere di un uomo di 79 anni, Vincenzo Scupola, è stato trovato rinvenuto poco in una cisterna per la raccolta di acqua piovana in una zona di campagna a Specchia, nel Salento.

Fonte: ansa

Il rinvenimento del corpo è avvenuto dopo una segnalazione telefonica fatta a commissariato di polizia da una persona che ha raccontato di aver visto un uomo in una pozza di sangue per terra vicino ad una cisterna, e accanto a lui un secondo uomo con in mano un bastone. Sul posto ci sono gli agenti del locale commissariato e i carabinieri della scientifica con i vigili del fuoco. Si sta attendendo l’arrivo del magistrato di turno. Prima di rimuovere il corpo, bisognerà svuotare la cisterna che è poco profonda ed interrata. ansa.it