La recente notizia della conferma di condanna comminata a Rfi per la morte di un ferroviere foggiano che avrebbe sviluppato un mesotelioma epitelioide a causa dell’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro presso le Officine Grandi Riparazioni di Foggia riporta alla memoria un altro caso importante nella provincia di lavoratori dell’ex polo Enichem esposti alla fibra cangerogena.

I fatti risalgono al settembre 1976 quando scoppiò l’incidente petrolchimico Anic a Macchia, un dramma che ancora oggi costituisce una vera e propria ferita aperta non solo per i sipontini ma anche per l’eco mediatica che il polo industriale ebbe con ricadute negative per il prosieguo dello sviluppo industriale locale.

Sentito dai microfoni di StatoQuotidiano l’avvocato Bernardino Cardinale, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Consumatori, racconta l’iter legislativo, e quello giudiziario legato all’abolizione della sostanza chimica sui luoghi di lavoro e ad uso civile e la trafila legale che ha portato i suoi assistiti ad ottenere il risarcimento danni.

“I dipendenti che hanno lavorato per diversi anni presso Enichem di Manfredonia sono stati a contatto con diverse sostanze nocive, tra le quali benzene, toluene, caprolattame, piombo, zinco, alluminio e arsenico. Fra queste vi era anche l’amianto. La legge 257 del 92 ha dettato le norme per la cessazione della produzione, estrazione e commercializzazione dell’amianto ed ha previsto per tutti i lavoratori impiegati nelle fabbriche che lo lavoravano e quindi erano esposti la possibilità di anticipare il pensionamento e di ottenere un incremento dei contributi per il pensionamento. Il mio studio legale ha curato una decina di casi di lavoratori dell’Enichem di Manfredonia i quali essendo stati esposti all’amianto per oltre 10 anni hanno diritto ad ottenere il risarcimento del danno sotto forma di recupero dell’incremento della pensione.

Tali lavoratori avranno diritto non solo ad un risarcimento in termini di recupero degli arretrati ma anche ad un incremento del rateo mensile attuale di pensione”, spiega Cardinale, parlando poi della casistica italiana e del , nella fattispecie legato ad altri lavoratori ammalatisi a causa dell’esposizione all’amianto.

“Vi sono già diversi precedenti giurisprudenziali, tanto al tribunale di Foggia quanto anche in corte d’appello a Bari che danno ragione a questi lavoratori.

Tutti coloro che quindi abbiano già avviato la domanda amministrativa all’INPS e all’Inail entro il 2005 per ottenere la maggiorazione della pensione per esposizione per oltre 10 anni all’amianto possono ancora far valere il loro diritto ed ottenere gli arretrati di pensione – riferisce -.

Coloro che invece si sono addirittura ammalati per via dell’amianto o di altre sostanze nocive con la documentazione medica se non sono trascorsi 10 anni dal pensionamento possono ancora agire in giudizio per ottenere il loro risarcimento del danno”.

Sentenze e iter giudiziari procedono, nel mentre lo sviluppo industriale del Golfo fatica a decollare, e a dimenticare.