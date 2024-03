Centri Impiego Foggia e provincia: oltre cento professionisti richiesti nel settore turistico

Foggia, 25 Marzo 2024 – Nuove richieste di personale presso i Centri per l’Impiego della provincia di Foggia: la scorsa settimana sul sito “Lavoro per te” sono state pubblicate 5 richieste per il settore secondario e 34 per il settore terziario, assente il settore primario.

Nel settore secondario gli annunci di lavoro riguardano gli ambiti: commercio e artigianato e costruzioni e impianti.

Nello specifico, si cercano: un addetto alle vendite per gelateria artigianale, un tirocinante magazziniere e un elettricista/tecnico informatico delle telecomunicazioni a Foggia, un commesso di banco a Troia.

Nel settore turismo e ristorazione si cercano 104 professionisti per diverse mansioni: camerieri, addetti alle pulizie, aiuto cuochi, receptionist, lavapiatti, spiaggisti, chef, cuochi, baristi, bagnini, manutentori, banconisti per le città di Manfredonia, Rodi Garganico, Peschici, Foggia, Vieste e Mattinata, Cerignola, Sannicandro Garganico. Inoltre, si cerca un docente di tedesco per una società di Sannicandro Garganico e uno sviluppatore front-end/back-end per un’azienda di Cerignola. Un solo annuncio è indirizzato per gli iscritti al Collocamento mirato (art.1 L.68/99 – disabile): un addetto al riordino degli scaffali su Foggia.

Gli annunci di lavoro sono disponibili sui siti “Lavoro per te – Regione Puglia” e “Sintesi Foggia”, dove sono riportati tutti i dettagli per candidarsi. Per favorire l’incontro tra domanda e offerta il 5 Aprile si terrà presso la Fiera di Foggia in viale Fortore l’evento di recruiting “Top Days Tourism Opportunities in Puglia”. Per partecipare candidati alle offerte del settore turistico e iscriviti all’evento al seguente link: https://bit.ly/topdays-arpal-candidati

Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali di politiche del lavoro è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”: https://tinyurl.com/mzw7yefw. Per chi è interessato ad intraprendere esperienze di lavoro all’estero nel report completo (disponibile al link: https://tinyurl.com/2j728799) sono consultabili gli annunci sul territorio europeo targati EURES.

Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia (per contatti: http://tinyurl.com/5n6jnkv5).