MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ciao Rosanna cara, amica di una vita e compagna di tantissime battaglie in difesa della nostra Madre Terra che tu consideravi fragile e bisognosa di cure e amore, della giustizia, della solidarietà, della legalità, della bellezza.

Oggi piangiamo per la perdita incolmabile dell’amica generosa e accogliente, sempre pronta a prodigarsi, senza risparmiarsi mai per la famiglia, gli amici e le amiche, per gli altri, per il mondo.

Quel mondo verso il quale hai continuato a nutrire attenzione e amore anche nella sofferenza della malattia.

Non molti giorni fa ti raccontai di un ulteriore attacco inferto al nostro territorio e tu subito mi hai spronata a inoltrare una denuncia alla Procura della Repubblica, raccomandandomi di fare le cose per bene.

D’altra parte eri consapevole che il tuo sogno di un mondo migliore, un mondo che volevi pieno di armonia e bellezza, un mondo in cui la guerra, tutte le guerre fossero considerate un tabù, era possibile solo se la dimensione della cura assumesse uno Statuto politico, come responsabilità verso ogni forma vivente, a cominciare dai tuoi fiori che accudivi con delicata e costante attenzione.

Per Manfredonia Nuova una perdita incolmabile, dove esercitavi la tua passione politica e l’amore per la città, per la quale eri sempre pronta a individuare l’iniziativa da intraprendere per la risoluzione di un problema e spingere all’impegno per un obiettivo che riuscivi a far intravvedere possibile anche quando era pura utopia.

Con me ti stringono in un unico abbraccio Sipontina, Vittoria, Lella, Grazia, Paola, Michele, Raffaele, Tonino, Rino, Rosa, Donato, Costantino, Valentina, Maria, Giulia e quanti quante hanno condiviso l’impegno politico e ideale dell’Associazione Manfredonia Nuova.

Insieme a Italo, Brunella e Michele e la famiglia tutta condividiamo il profondo dolore per la perdita della cara Rosanna.

Buon viaggio Rosanna Giordano verso quel mondo di luce e amore che tanto desideravi“.

Lo riporta una nota della Presidente di Manfredonia Nuova Iolanda D’Errico.

Sincere condoglianze per la scomparsa della donna dalla redazione di StatoQuotidiano.it (Giuseppe de Filippo, direttore responsabile StatoQuotidiano.it).