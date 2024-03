Di Pumpo: "La festa di Maria SS della Fontana è la regina di Torremaggiore" (VIDEO)

Torremaggiore. “La Festa di Maria SS della Fontana è importantissima per la nostra comunità. Maria SS della Fontana è la Regina del nostro Comune, di Torremaggiore. E’ invocata dagli agricoltori per l’acqua, fonte di vita e di ricchezza. Noi saremo qui ad accoglierla, emozionati e commossi come sempre. Grazie ai portatori che la condurranno tra la gente.

Un ringraziamento all’intero Comitato festa, al presidente Matteo Calabrese per l’impegno costante profuso in questi anni per valorizzare ancor di più questa festa e rendere omaggio a Maria SS della Fontana“.

Così a StatoQuotidiano.it il sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, intervistato in previsione dell’imminente festa di Maria SS della Fontana a Torremaggiore, dal 31 marzo al 4 aprile 2024.

COMITATO FESTA MARIA SS DELLA FONTANA

ARCHIVIO, FESTA DI MARIA SS DELLA FONTANA – TORREMAGGIORE

Fede e Tradizione: Festa annuale al santuario di Maria Santissima della Fontana di Torremaggiore

Nel cuore della regione della Puglia, incastonato tra terre fertili e paesaggi mozzafiato, si erge il Santuario di Maria Santissima della Fontana a Torremaggiore. Questo luogo sacro è un simbolo di devozione e spiritualità per i fedeli della regione e oltre.

Storia e Significato

Il Santuario della Fontana ha radici antiche che si perdono nei meandri della storia. La sua origine risale al lontano XVI secolo, quando la Madonna sarebbe apparsa a una pastorella presso una sorgente d’acqua. Da quel momento, il luogo divenne un punto di pellegrinaggio per i credenti, attirati dalla presunta presenza divina e dai miracoli che si dice avvenissero in loco.

Nel corso dei secoli, il santuario ha subito diverse trasformazioni architettoniche, riflettendo lo stile e le influenze delle epoche attraversate. Oggi, l’edificio sacro si presenta come un mix affascinante di architettura barocca e neoclassica, con elementi decorativi che narrano la storia della sua evoluzione e della fede dei suoi devoti.

La Tradizionale Festa

Una delle manifestazioni più importanti legate al Santuario di Maria Santissima della Fontana è la tradizionale festa che si tiene ogni anno, attirando migliaia di persone da ogni angolo della regione e oltre. La festa, celebrata con grande fervore e gioia, rappresenta un momento di unione e comunione tra i fedeli, che si riuniscono per onorare la Madonna e chiedere le sue benedizioni.

La festa è caratterizzata da una serie di eventi e rituali che si svolgono lungo diversi giorni. Tra le principali attrazioni ci sono le processioni, durante le quali l’immagine sacra della Madonna viene portata in giro per le strade del paese, seguita da una folla di devoti in preghiera e canti liturgici. Le strade si animano di colori, musica e profumi, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Oltre alle processioni, la festa offre anche spettacoli culturali, concerti, bancarelle di prodotti tipici e fuochi d’artificio, che aggiungono ulteriore allegria e festosità all’evento. È un momento di festa e riflessione, in cui i fedeli possono rinnovare il loro legame con la fede e con la comunità.

Il Significato Spirituale

Oltre alla sua importanza storica e culturale, il Santuario di Maria Santissima della Fontana ha un profondo significato spirituale per i suoi devoti. È un luogo di rifugio e conforto, dove i fedeli possono trovare pace e serenità, e dove possono rivolgere le proprie preghiere e suppliche alla Madonna.

La presenza della Madonna è vissuta come una fonte di speranza e protezione, e molti credenti attribuiscono a questo luogo sacro il miracoloso intervento della Madonna nella loro vita. La fede nel potere della Madonna della Fontana è un elemento centrale nella spiritualità di molte persone, che trovano conforto e forza nella sua presenza amorosa.

Il Santuario di Maria Santissima della Fontana a Torremaggiore è molto più di un semplice edificio religioso; è un luogo carico di storia, cultura e spiritualità, che continua a ispirare e a toccare il cuore di chiunque vi si avvicini con fede e devozione. La sua tradizionale festa è un’occasione unica per vivere appieno l’esperienza di questa straordinaria gemma della Puglia.