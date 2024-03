Foggia. Concetta Soragnese responsabile provinciale del Dipartimento Politiche Europee di Fratelli d'Italia

“È per me un onore ricevere dal coordinamento provinciale di Foggia di Fratelli d’Italia la nomina a responsabile del Dipartimento Politiche Europee per la Capitanata. Ringrazio il coordinatore provinciale del partito, Giannicola De Leonardis, per la stima accordatami, affidandomi un settore nel quale possiedo una comprovata esperienza e per il quale profonderò massimo impegno e dedizione”.

Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia al Comune di Foggia, Concetta Soragnese, che prosegue:

“Ringrazio inoltre il coordinatore provinciale per le parole usate nella sua lettera di conferimento, perché mi ritiene capace di svolgere al meglio questo compito nell’interesse del partito e della sua crescita. All’indomani del congresso provinciale, si sta provvedendo all’assegnazione delle deleghe ai vari dipartimenti provinciali per operare attivamente sul territorio e apportare un contributo fattivo non solo nell’interesse di Fratelli d’Italia, ma di tutto il territorio.

L’assegnazione delle deleghe dimostra una determinata direzione intrapresa da Fratelli d’Italia: nominare tra i suoi militanti coloro i quali possiedono professionalità e caratteristiche adatte in ogni settore significa dare, con iniziative e studi finalizzati, un apporto produttivo allo sviluppo economico e sociale della nostra provincia.

Sono orgogliosa di far parte di un partito che intende riaffermare, anche con queste nomine, il proprio ruolo trainante all’interno del centrodestra, avviando una riflessione non solo in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, ma proponendosi come fucina di proposte rivolte a riavvicinare i cittadini, soprattutto i più giovani, alla buona politica e alla cittadinanza attiva”, conclude Soragnes