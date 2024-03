Foggia. Lo scorso 23 marzo, un vile attacco ha colpito “il cuore della sanità locale”, lasciando un medico rianimatore con una prognosi di 25 giorni, un altro medico del pronto soccorso con cinque giorni di prognosi, e ferendo due infermiere e un operatore socio sanitario.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia non può che esprimere la più totale condanna verso questo atto di violenza, aggiungendo così un altro tassello a una serie sempre più preoccupante di aggressioni ai danni del personale sanitario. “Troppi sono gli episodi di aggressione al Personale Sanitario, è inaccettabile continuare a lavorare in questa situazione,” ha dichiarato con fermezza il Presidente dell’Ordine dei Medici, il Dott. De Paolis. È giunto il momento che le istituzioni prendano posizione e mettano in atto misure concrete per proteggere coloro che dedicano le proprie energie alla cura degli altri, sia nel settore pubblico che privato.

In un’epoca in cui i medici e gli operatori sanitari dovrebbero sentirsi al sicuro nel luogo in cui esprimono la massima professionalità, è paradossale che debbano affrontare quotidianamente la minaccia della violenza. “È assurdo che un medico si rechi sul posto di lavoro con la paura di essere vittima di atti di violenza,” ha commentato il Presidente De Paolis. Gli operatori sanitari devono poter svolgere il proprio lavoro con serenità e sicurezza, senza doversi preoccupare per la propria incolumità.

La solidarietà dell’Ordine dei Medici va al Primario del Pronto Soccorso del Policlinico Foggia, la Dott.ssa Paola Caporaletti, ai colleghi vittime di questo vile attacco, e a tutto il personale sanitario che lavora in un ambiente sempre più simile a un campo di guerra. Questo episodio non solo mina la fiducia nella sicurezza dei nostri servizi sanitari, ma rappresenta una ferita profonda nel tessuto stesso della nostra società.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia esorta le autorità competenti a prendere provvedimenti immediati per garantire la sicurezza del personale sanitario e per porre fine a questa epidemia di violenza. È giunto il momento di mettere in atto politiche concrete per proteggere coloro che, con dedizione e sacrificio, si prendono cura della salute di tutti noi.