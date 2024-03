FOGGIA – Vincenzo Millico ha finalmente trovato la sua dimensione a Foggia, all’ordine di un tecnico che è stato anche giocatore granata, Mirko Cudini (al Toro nella stagione 2000/01).

Il numero dieci incanta, al punto da essere considerato uno spreco per la serie C, perchè rimane ancora un attaccante che merita la serie A, non per niente fu anche chiamato da Mancini per uno stage con l’Italia.

Passato dalle giovanili della Juve e del Torino (2018/21, 15 presenze e zero gol), dove c’erano molte prospettive su di lui, alla fine ha fatto fatica ad imporsi così come a Cagliari e ad Ascoli.

Adesso è arrivata la sua consacrazione, ma la sua carta d’identità lo identifica ancora come un giovane di belle speranze, classe 2000, con tutte le possibilità intatte davanti a sè.

A volte in serie C è più facile giocare se si ha una buona tecnica, quindi Millico avrebbe bisogno di un’altra controprova per chiarire se è pronto e adatto alla massima serie, dovrebbe trovare l’armonia di una squadra che lo sappia comprendere per mettersi nuovamente in gioco.

Non perdiamolo di vista.