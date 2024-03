Torremaggiore. Inaugurata la sede del Comitato Elettorale di Emilio Di Pumpo Sindaco: sarà luogo d’incontro per condividere idee e speranze per il futuro di Torremaggiore.

In una serata all’insegna dell’entusiasmo e della partecipazione cittadina, la sede del Comitato Elettorale di Emilio Di Pumpo per Sindaco ha aperto le sue porte al cuore pulsante di Torremaggiore. Il punto d’incontro cittadino, situato in Corso Matteotti, 76, è diventato il simbolo tangibile della volontà di cambiamento e progresso portata avanti da Emilio Di Pumpo e dalla sua coalizione di movimenti politici e civici.

Con il claim “Continuiamo Insieme, Andiamo Avanti”, il Sindaco Emilio Di Pumpo si propone di consolidare i successi ottenuti fino a oggi e di perseguire con determinazione il miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Torremaggiore.

L’evento d’inaugurazione ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei principali partiti e movimenti politici, che hanno espresso il loro pieno sostegno e la loro fiducia nel programma e nelle capacità di leadership di Emilio Di Pumpo, già dimostrate durante il suo mandato. Presente all’appuntamento anche l’assessore regionale e leader del PD di Capitanata, Raffaele Piemontese che ha elogiato i risultati ottenuti dall’amministrazione in carica invitando i torremaggioresi a dare nuovamente fiducia al primo cittadino.

Visibilmente emozionato il Sindaco Emilio Di Pumpo ha ringraziato i presenti per il sostegno ricevuto e ha ribadito il suo impegno a rappresentare tutti i cittadini, senza distinzioni di colore politico. ” Sono fiero e orgoglioso – ha dichiarato candidato sindaco Di Pumpo –, di potermi ricandidare.

Lo faccio con il miglior gruppo dirigente possibile perché mi ha consentito di portare a termine la consiliatura. Cosa che non è accaduta negli ultimi 15 anni.

In questo senso i consiglieri comunali e la giunta che mi hanno sempre supportato hanno dimostrato una considerevole maturità politica. Ringrazio il Partito democratico che ha creduto in me e continua a starmi vicino. Mi ricandido con fermezza perché non possiamo lasciare le cose a metà. Sento il dovere di portare a termine tutto ciò che abbiamo iniziato per il bene della nostra comunità”. L’inaugurazione del Comitato Elettorale non è soltanto un evento formale, ma un’opportunità autentica per i cittadini di Torremaggiore d’incontrare personalmente Emilio Di Pumpo, di ascoltare le sue proposte e di condividere idee e speranze per il futuro della comunità.