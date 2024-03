Manfredonia. Per ampliamento del proprio organico, Re Manfredi, Birreria – Pizzeria con sede in via del Porto, 16 a Manfredonia, rinomato locale del centro sipontino, ricerca personale con qualifica di pizzaiolo e cameriere.

Con oltre 100 etichette di birre diverse E 3 vie alla Spina sempre a rotazione.