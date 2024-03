Foggia – Manfredonia. Con provvedimento del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, alla pubblica udienza del 25 marzo 2024, 9 persone sono state assolte “per non aver commesso il fatto“.

Gli stessi, tutti nati e residenti a Manfredonia, erano stati accusati di esseri opposti, in concorso tra loro, a 2 pubblici ufficiali in servizio nel Commissariato di P.S. di Manfredonia, e a un Appuntato in servizio nella locale Stazione dei Carabinieri, mentre compivano un atto d’ufficio consistente “nell’assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica, il 10 aprile 2022, in occasione dell’incontro di calcio al Miramare tra il Manfredonia e il Barletta”.

I 9 indagati – difesi dagli avvocati Francesco Le Noci e Michele D’Angelico del Foro di Foggia – sono stati accusati di aver usato violenza nei confronti dei 3 rappresentanti delle forze dell’ordine, “scagliandosi contro gli stessi e colpendo con dei sassi l’appuntato dei Carabinieri”, che riportava lesioni, consistenti “in contusione della caviglia, trauma contusivo lombare e della caviglia sinistra“.

Stamani il provvedimento di assoluzione per i 9 indagati per “non aver commesso il fatto”.

In precedenza

