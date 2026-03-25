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Home // Cronaca // 118 a Serracapriola, nessuna chiusura. L’Asl: “Notizie prive di fondamento”

118 SERRACAPRIOLA 118 a Serracapriola, nessuna chiusura. L’Asl: “Notizie prive di fondamento”

L’azienda sanitaria precisa che il servizio resterà attivo e sarà semplicemente trasferito nei prossimi giorni in una nuova sede

118 a Serracapriola, nessuna chiusura. L’Asl: "Notizie prive di fondamento"

SERRACAPRIOLA, panorama. from wikipedia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Nessuna soppressione del servizio di emergenza sanitaria a Serracapriola. L’Asl Foggia interviene per chiarire le notizie circolate nelle ultime ore, definite “prive di fondamento”, relative alla presunta chiusura della postazione del 118 nel centro del Gargano.

L’azienda sanitaria precisa che il servizio resterà attivo e sarà semplicemente trasferito nei prossimi giorni in una nuova sede, situata in Corso Garibaldi, ritenuta più centrale e funzionale. Il cambio rientra in un più ampio piano di riorganizzazione volto a migliorare l’efficienza operativa e le condizioni di lavoro degli operatori sanitari.

A sottolinearlo è il direttore del dipartimento Tecnostrutture di Staff, Marcello Tedone, che parla apertamente di “fake news”, evidenziando come la diffusione di informazioni non verificate rischi di generare allarmismo e preoccupazione tra i cittadini. La nuova sede, aggiunge, è stata adeguata secondo standard moderni per garantire maggiore funzionalità e qualità del servizio.

Nel frattempo, l’attuale struttura di via Italia, di proprietà comunale, è interessata da interventi di riqualificazione destinati ad accogliere una Casa di Comunità, prevista nell’ambito dei progetti finanziati dal Pnrr, con un investimento complessivo di oltre 264mila euro.

Le polemiche erano state sollevate dall’ex sindaco facente funzioni Michele Leombruno, che aveva denunciato un presunto stop al servizio definendolo un grave rischio per la salute pubblica. Una ricostruzione ora smentita dall’Asl, che ribadisce l’impegno a garantire continuità e tempestività nei soccorsi per l’intera comunità.

Lo riporta foggiatoday.it.

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