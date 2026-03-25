Dal 1° aprile 2026 scatta il rinnovo automatico delle esenzioni ticket per reddito per tutti i cittadini che continuano a possedere i requisiti previsti. Lo comunica l’ASL Foggia, precisando che le esenzioni in scadenza il 31 marzo saranno prorogate senza necessità di presentare nuove domande, a condizione che non siano intervenute variazioni nella situazione economica o familiare.

Il rinnovo avverrà in modo automatico attraverso il sistema informatico regionale, che incrocia i dati di INPS e Agenzia delle Entrate. In assenza di cambiamenti, l’esenzione sarà valida fino al 31 marzo 2027.

Diverso il caso di chi ha registrato modifiche nel reddito, nell’occupazione o nella composizione del nucleo familiare: in queste situazioni sarà necessario presentare un’autocertificazione per ottenere o confermare il beneficio. La procedura può essere effettuata online, evitando così di recarsi agli sportelli.

Per accedere ai servizi digitali è possibile utilizzare SPID, Carta d’Identità Elettronica o Tessera Sanitaria-CNS. I cittadini possono inoltre verificare la propria posizione tramite il portale regionale, rivolgendosi al proprio medico di base oppure presso gli uffici dell’anagrafe assistiti.

Sono sette i codici di esenzione per reddito previsti, che riguardano diverse categorie, tra cui minori e anziani con redditi limitati, disoccupati, titolari di pensione sociale e nuclei familiari con specifiche soglie economiche.

L’ASL invita l’utenza a controllare la propria posizione e a privilegiare i servizi online, così da semplificare le procedure e ridurre gli accessi agli sportelli.