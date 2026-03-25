La Regione Puglia lancia “Cantieri di antimafia sociale 2.0”, un bando da 6 milioni di euro destinati a finanziare progetti educativi, culturali e sociali rivolti ai giovani tra i 14 e i 25 anni. L’obiettivo è coinvolgere gli Enti del Terzo Settore nella realizzazione di percorsi concreti che promuovano legalità, partecipazione e crescita nei contesti più fragili, offrendo alternative alla devianza.
Per facilitare la partecipazione e chiarire i requisiti, l’Assessorato al Welfare e Cultura organizza un incontro pubblico. L’appuntamento è lunedì 23 marzo alle ore 17.30 in Aula Consiliare a Manfredonia, per accompagnare le realtà del Terzo Settore nella lettura del bando e nella progettazione delle iniziative.
I progetti finanziabili potranno avere una durata fino a 24 mesi e riguardare attività che spaziano dalla cultura alla comunicazione, dall’arte alla promozione della legalità, con contributi significativi a supporto della loro realizzazione.
Maria Teresa Valente, assessora al Welfare e Cultura, invita tutte le realtà interessate a partecipare e a contribuire a costruire opportunità concrete per i giovani.
Lo riporta su Facebook, Maria Teresa Valente, assessora al Welfare e Cultura del Comune di Manfredonia.
1 commenti su "Cantieri di Antimafia Sociale 2.0: incontro a Manfredonia il 23 marzo"
Tanta Ipocrisia!!!!!!!! Spero che questi soldi vadano veramente a finire in mano a gente onesta, anche perché non mi sembra che rappresentanti cittadini che stanno in prima linea si rispecchiano in queste caratteristiche!!!!! spero che la procura di Foggia indaghi!!!!!!!!