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CARBURANTI PREZZI Carburanti, il taglio delle accise non basta: prezzi fuori controllo pesano sulle famiglie

I prezzi attuali della benzina e del gasolio risultano sproporzionati rispetto alle quotazioni internazionali del Brent, con un eccesso stimato di 21 centesimi al litro per la benzina e 26 centesimi per il gasolio

Carburanti, il taglio delle accise non basta: prezzi fuori controllo pesano sulle famiglie

Aumenti carburanti - Fonte Immagine: motorisumotori.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Economia // Primo piano //

I cittadini italiani continuano a pagare un prezzo troppo alto alla pompa nonostante il taglio delle accise sui carburanti. Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (O.N.F.), i prezzi attuali della benzina e del gasolio risultano sproporzionati rispetto alle quotazioni internazionali del Brent, con un eccesso stimato di 21 centesimi al litro per la benzina e 26 centesimi per il gasolio.

Il risultato è che il beneficio del taglio delle accise viene annullato da aumenti ingiustificati, con un impatto diretto di circa 282 euro annui per famiglia e un effetto indiretto stimato in 247 euro all’anno dovuto all’incremento dei costi dei beni trasportati, principalmente su gomma.

La Federconsumatori denuncia un comportamento grave e fuori controllo, che richiede controlli e sanzioni immediate da parte del Governo e delle autorità competenti, per evitare ulteriori ripercussioni sull’economia. Inoltre, vista la rapidità degli aumenti, l’associazione propone di prorogare il periodo di efficacia del taglio delle accise, attualmente fissato a soli 20 giorni.

Sul fronte dell’energia, l’O.N.F. sollecita interventi analoghi: ridurre l’Iva al 10% sul gas domestico e alleggerire gli oneri generali di sistema sull’elettricità, trasferendo parte del peso sulla fiscalità generale, per tutelare le famiglie e ridurre i costi energetici crescenti.

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