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FOGGIA CASILLO Foggia, Casillo carica la squadra: “Ripartiamo da zero, serve giocare con il sangue agli occhi”

Il presidente Gennaro Casillo lancia un messaggio chiaro alla squadra, invitando a reagire con determinazione

Foggia, Casillo carica la squadra: “Ripartiamo da zero, serve giocare con il sangue agli occhi”

Gennaro Casillo - Fonte Immagine: tuttoc.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

Clima teso e classifica critica per il Foggia, ultimo nel girone C con appena 23 punti, frutto di un rendimento che evidenzia tutte le difficoltà della stagione: 25 gol segnati e 54 subiti, peggior attacco e difesa del campionato. Con un solo punto nelle ultime undici gare, la situazione appare complicata, ma la società non intende arrendersi.

Il presidente Gennaro Casillo lancia un messaggio chiaro alla squadra, invitando a reagire con determinazione per inseguire quella che definisce una vera impresa sportiva. “Da ora inizia un nuovo campionato”, ha dichiarato, chiedendo ai giocatori di azzerare quanto accaduto finora e affrontare il finale di stagione con uno spirito diverso.

A pesare sul clima anche le polemiche arbitrali dell’ultima gara contro la Cavese, chiusa sullo 0-0 tra proteste per due rigori non concessi. Un episodio che è costato caro al presidente, sanzionato con 1000 euro di multa, oltre ai 500 euro inflitti al club. Casillo ha commentato con tono polemico, ribadendo però la necessità di guardare avanti.

Lo sguardo è ora rivolto alle prossime sfide e alle possibili evoluzioni della classifica, anche alla luce delle attese decisioni su Siracusa e Trapani. L’obiettivo è restare agganciati alla zona playout, cercando di ridurre il distacco da dirette concorrenti come Giugliano e Picerno.

Il presidente indica la strada senza mezzi termini: servono almeno tre vittorie nelle ultime gare, puntando soprattutto sugli scontri diretti. Il messaggio alla squadra è netto: “Bisogna giocare con il sangue agli occhi”, perché solo una svolta immediata può tenere vive le speranze di salvezza.

Lo riporta lacasadic.com.

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