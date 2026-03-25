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FOGGIA PAZIENZA Foggia, la svolta parte dalla difesa: Pazienza costruisce il “bunker” e guarda alla salvezza

Il tecnico Michele Pazienza ha trovato nuovi equilibri, intervenendo su uno dei punti più critici della squadra, ovvero il numero di gol subiti

Foggia, la svolta parte dalla difesa: Pazienza costruisce il “bunker” e guarda alla salvezza

Michele Pazienza - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

Il Foggia prova a cambiare marcia nella fase decisiva della stagione e lo fa ripartendo dalla difesa. Il tecnico Michele Pazienza ha trovato nuovi equilibri, intervenendo su uno dei punti più critici della squadra, ovvero il numero di gol subiti, ancora il più alto del girone C di Serie C con 54 reti incassate in 33 partite.

Negli ultimi turni, però, i segnali sono incoraggianti. Solo tre gol subiti nelle ultime quattro gare, con sconfitte di misura contro Altamura, Potenza e Benevento e il pareggio a reti inviolate ottenuto a Cava de’ Tirreni. Un cambio di passo evidente, coinciso con la scelta dell’allenatore di passare a una difesa a tre, soluzione che ha dato maggiore solidità a un reparto spesso in difficoltà.

Se da un lato cresce la tenuta difensiva, resta aperto il nodo dell’attacco. Il Foggia continua a faticare sotto porta e, nella corsa salvezza, sarà fondamentale ritrovare continuità realizzativa oltre a confermare i progressi nella fase arretrata.

Intanto la squadra prosegue la preparazione in un clima di attesa per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale. La giornata di domani potrebbe rivelarsi decisiva per la classifica, con i deferimenti che riguardano Siracusa e Trapani pronti a incidere sugli equilibri del campionato.

Particolare attenzione è rivolta alla posizione del Trapani, che rischia anche l’esclusione. In quel caso, il Foggia potrebbe guadagnare terreno nella lotta per evitare la retrocessione, ma dovrebbe rinviare la sfida in programma allo stadio Zaccheria proprio contro i siciliani.

Le prossime ore saranno decisive: tra campo e tribunali si gioca una parte fondamentale del futuro rossonero.

Lo riporta telesveva.it.

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