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FOGGIA EPISCOPO Foggia, verifica politica in corso. Episcopo: “Serviranno settimane, non stiamo giocando a scacchi”

La verifica politica al Comune di Foggia non sarà immediata e richiederà tempo. A chiarirlo è la sindaca Maria Aida Episcopo, che invita a non accelerare i tempi

Foggia, verifica politica in corso. Episcopo: “Serviranno settimane, non stiamo giocando a scacchi”

Maria Aida Episcopo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Foggia // Politica //

La verifica politica al Comune di Foggia non sarà immediata e richiederà tempo. A chiarirlo è la sindaca Maria Aida Episcopo, che invita a non accelerare i tempi: “Serviranno settimane, non stiamo giocando a scacchi”, ha dichiarato, sottolineando la volontà di affrontare il confronto con attenzione e senza forzature.

Intanto, la maggioranza si è presentata compatta in aula, segnale di un clima più disteso rispetto alle tensioni delle scorse settimane. Un elemento che lascia intravedere un possibile riavvicinamento tra le diverse componenti politiche, mentre l’attenzione dei partiti resta concentrata anche sulle imminenti elezioni provinciali.

La sindaca guarda avanti e punta a un cambio di passo amministrativo, anche alla luce del dato significativo registrato in città sul referendum, con il 60,20% di voti contrari. Un risultato che, secondo Episcopo, impone una riflessione e un innalzamento della qualità dell’azione politica.

Nel dibattito consiliare non sono mancati momenti di tensione, soprattutto tra esponenti dell’opposizione, ma la prima cittadina evidenzia come all’interno della maggioranza il confronto sia rimasto su toni più contenuti.

Apertura, invece, verso le critiche interne: “È giusto ascoltare anche le voci di dissenso”, ha ribadito Episcopo, sottolineando l’importanza del dialogo all’interno della coalizione. Nessuna decisione immediata sul possibile rimpasto di giunta, ma un’indicazione precisa per il futuro: i nuovi assessori dovranno avere competenze tecniche solide oltre al profilo politico.

La verifica prosegue dunque senza scadenze ravvicinate, con l’obiettivo di rafforzare la tenuta della maggioranza e migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa.

Lo riporta foggiatoday.it.

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