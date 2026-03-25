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Home // Attualità // Gino Paoli, l’addio della figlia Amanda Sandrelli: “Babbo mio”

GINO PAOLI Gino Paoli, l’addio della figlia Amanda Sandrelli: “Babbo mio”

Sua figlia Amanda Sandrelli ha voluto rendere pubblico il suo saluto con una foto in bianco e nero insieme al padre, accompagnata da poche, semplici parole: “Babbo mio”

Gino Paoli, l’addio della figlia Amanda Sandrelli: “Babbo mio”

Gino Paoli e Amanda Sandrelli - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Attualità // Storie e Volti //

Gino Paoli si è spento ieri all’età di 91 anni, lasciando un vuoto immenso nel panorama musicale e culturale italiano. La notizia della scomparsa ha suscitato un’ondata di cordoglio nazionale, e oggi sua figlia Amanda Sandrelli ha voluto rendere pubblico il suo saluto con una foto in bianco e nero insieme al padre, accompagnata da poche, semplici parole: “Babbo mio”.

L’immagine, probabilmente scattata durante l’ultimo compleanno del cantautore, cattura la complicità e l’affetto di un legame profondo. Amanda ha sempre descritto il padre come un “Superman”, un uomo che sembrava non temere nulla. Ma dietro l’eroe, sottolinea la figlia, si celava un uomo fragile, segnato da momenti difficili e depressione, un uomo complesso, intenso, che portava dentro di sé un oceano in tempesta.

 

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Il rapporto con la figlia non si è mai misurato solo in pubblico: Amanda racconta con sincerità la fragilità del padre e l’intensità del loro legame, nato in un contesto familiare complicato. Il cognome Sandrelli di Amanda, spiega la figlia, nasce da una sfida tra Gino Paoli e Stefania Sandrelli, decisa a suo tempo per rivendicare un diritto sul nome. Solo da adulta Amanda ha aggiunto legalmente anche il cognome del padre, segnando simbolicamente il riconoscimento di un legame profondo nonostante le difficoltà.

La vita di Paoli, ricca di passione e scandali, è iniziata con l’incontro con Stefania Sandrelli nel 1961 alla Bussola di Viareggio. Il cantautore, già sposato e consapevole della complessità della situazione, si lasciò travolgere da una relazione intensa e clandestina, che fece scalpore in tutta Italia e segnò per sempre la vita pubblica e privata dei due protagonisti.

Oggi, con la sua scomparsa, rimane l’eredità di un poeta della musica italiana, capace di trasformare le proprie fragilità in arte, e il ricordo commosso di una figlia che ha saputo raccontare senza filtri il volto umano di un mito.

Lo riporta leggo.it.

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