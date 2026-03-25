Edizione n° 6015

BALLON D'ESSAI

ISOLE TREMITI // Isole Tremiti, campi boe. Santoro (Lega Navale): «Siamo di fronte a una situazione paradossale»
25 Marzo 2026 - ore  09:04

CALEMBOUR

BERGAMO INSEGNANTE // Bergamo, insegnante accoltellata da un alunno di 13 anni: è grave
25 Marzo 2026 - ore  10:25

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Grandinate distruggono raccolti nel salento e nel foggiano: asparagi giù del 40%

GRANDINATE RACCOLTI Grandinate distruggono raccolti nel salento e nel foggiano: asparagi giù del 40%

Secondo le stime di Coldiretti Puglia, la perdita per gli asparagi in Capitanata raggiunge il 40%, con molti prodotti pronti per la raccolta completamente distrutti

Grandinate distruggono raccolti nel salento e nel foggiano: asparagi giù del 40%

Grandinate distruggono raccolti nel salento e nel foggiano: asparagi giù del 40% - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Cronaca // Economia //

Il maltempo ha colpito duramente il Salento e la provincia di Foggia, provocando danni ingenti alle coltivazioni. Secondo le stime di Coldiretti Puglia, la perdita per gli asparagi in Capitanata raggiunge il 40%, con molti prodotti pronti per la raccolta completamente distrutti.

Le grandinate di ieri hanno interessato soprattutto i comuni di San Marco in Lamis, San Severo e Lucera, causando danni irregolari ma pesanti. Oltre agli asparagi, sono stati colpiti anche oliveti e ortaggi invernali, come broccoli e altre colture a fine ciclo produttivo, i cui effetti saranno valutabili nei prossimi mesi.

Coldiretti Puglia sottolinea come questi eventi siano una conseguenza evidente dei cambiamenti climatici, con fenomeni atmosferici estremi che stanno diventando sempre più frequenti. In pochi minuti, mesi di lavoro vengono azzerati, costringendo gli agricoltori a sostenere nuovi costi per risemine, lavorazioni e acquisto di sementi e piantine. L’associazione evidenzia che l’agricoltura resta il settore più colpito dal cambiamento climatico, ma anche quello maggiormente impegnato nel tentativo di contrastarlo.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO