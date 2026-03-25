Il maltempo ha colpito duramente il Salento e la provincia di Foggia, provocando danni ingenti alle coltivazioni. Secondo le stime di Coldiretti Puglia, la perdita per gli asparagi in Capitanata raggiunge il 40%, con molti prodotti pronti per la raccolta completamente distrutti.

Le grandinate di ieri hanno interessato soprattutto i comuni di San Marco in Lamis, San Severo e Lucera, causando danni irregolari ma pesanti. Oltre agli asparagi, sono stati colpiti anche oliveti e ortaggi invernali, come broccoli e altre colture a fine ciclo produttivo, i cui effetti saranno valutabili nei prossimi mesi.

Coldiretti Puglia sottolinea come questi eventi siano una conseguenza evidente dei cambiamenti climatici, con fenomeni atmosferici estremi che stanno diventando sempre più frequenti. In pochi minuti, mesi di lavoro vengono azzerati, costringendo gli agricoltori a sostenere nuovi costi per risemine, lavorazioni e acquisto di sementi e piantine. L’associazione evidenzia che l’agricoltura resta il settore più colpito dal cambiamento climatico, ma anche quello maggiormente impegnato nel tentativo di contrastarlo.

Lo riporta ansa.it.