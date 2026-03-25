Manfredonia, Giuseppe Marasco propone un limite di età per le cariche politiche: “Stop a incarichi oltre i 75 anni”

MANFREDONIA – Una proposta di legge costituzionale per introdurre in Italia un limite massimo di età nell’esercizio delle cariche politiche. È questa l’iniziativa avanzata da Giuseppe Marasco, consigliere comunale e capogruppo di Futuro Nazionale Manfredonia, che chiede ai parlamentari del partito di farsi promotori del testo in Parlamento.
La proposta punta a fissare a 75 anni il limite anagrafico massimo per poter ricoprire o mantenere incarichi politici ed istituzionali, a tutti i livelli: comunale, provinciale, regionale e nazionale.
Nel testo si legge che l’obiettivo è quello di “promuovere il ricambio generazionale, garantire la piena efficienza e l’adeguamento alle dinamiche sociali contemporanee nell’esercizio delle funzioni pubbliche elettive”.
Secondo quanto proposto, una volta compiuto il settantacinquesimo anno di età, nessun cittadino italiano potrebbe più ricoprire cariche elettive o di nomina politica, comprese quelle di sottogoverno. Il limite riguarderebbe, tra gli altri, consiglieri comunali, sindaci, consiglieri provinciali e regionali, presidenti di Regione, deputati, senatori, ministri e altre figure istituzionali.
La proposta prevede inoltre che, nel caso in cui il limite di età venga raggiunto durante il mandato, la decadenza dalla carica scatti automaticamente al compimento dei 75 anni. La norma, nelle intenzioni del proponente, dovrebbe applicarsi non solo alle future elezioni e nomine, ma anche ai mandati in corso al momento dell’eventuale entrata in vigore della legge costituzionale.
Nelle finalità indicate nel documento, la modifica viene presentata come uno strumento per “favorire l’ingresso di nuove energie e prospettive nel panorama politico italiano”, così da garantire una rappresentanza istituzionale più vicina alle esigenze di una società in continua evoluzione.
Marasco rende noto inoltre di aver già inviato una PEC alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Camera dei Deputati, alla Presidenza del Senato della Repubblica, oltre che agli esponenti parlamentari di Futuro Nazionale, affinché la proposta venga esaminata e sostenuta.
L’iniziativa apre ora il dibattito su un tema destinato a far discutere: quello del rapporto tra esperienza politica, ricambio generazionale e criteri di accesso e permanenza nelle istituzioni.