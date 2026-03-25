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MANFREDONIA CASTELLO Manfredonia, spiaggia Castello. Proteste cittadini: “Rimossi pontoni, ma restano rifiuti e incuria

Cumuli di alghe secche, pietre, sassi e rifiuti sparsi lungo la spiaggia, in un’area che rappresenta uno dei tratti più frequentati e simbolici del litorale sipontino

Manfredonia, spiaggia Castello. Proteste cittadini: "Rimossi pontoni, ma restano rifiuti e incuria

Manfredonia, spiaggia Castello. Proteste cittadini: "Rimossi pontoni, ma restano rifiuti e incuria

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia – Pontoni metallici arenati nei giorni scorsi lungo la spiaggia del Castello, poi rimossi dalla battigia. Ma resta una domanda che molti cittadini continuano a porsi: perché l’ente competente non ha ancora provveduto alla pulizia dell’arenile? Le immagini parlano chiaro: cumuli di alghe secche, pietre, sassi e rifiuti sparsi lungo la spiaggia, in un’area che rappresenta uno dei tratti più frequentati e simbolici del litorale sipontino. Una situazione che stride con l’avvicinarsi della stagione primaverile e turistica.

Nei giorni scorsi, alcuni pontoni metallici erano stati trascinati a riva, probabilmente a causa del maltempo e delle mareggiate. Strutture che hanno attirato l’attenzione di residenti e passanti, anche per i possibili rischi legati alla sicurezza. La loro rimozione è avvenuta, ma senza che si accompagnasse a un intervento più ampio di sistemazione dell’area.

Manfredonia, spiaggia Castello. Proteste cittadini: “Rimossi pontoni, ma restano rifiuti e incuria


E proprio questo è il punto sollevato da diversi cittadini: perché limitarsi a interventi parziali? Perché non procedere contestualmente alla pulizia completa della spiaggia, alla rimozione di pietre e detriti e alla raccolta dei rifiuti? Il tratto in questione, oltre a presentare evidenti segni di abbandono, non appare al momento pronto ad accogliere bagnanti o visitatori. Un problema non solo estetico, ma anche ambientale e di sicurezza.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, spiaggia Castello. Proteste cittadini: “Rimossi pontoni, ma restano rifiuti e incuria"

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