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Home // Manfredonia // Manfredonia, via libera ai lavori nei campetti di Scaloria: interventi di riqualificazione dell’area sportiva

CAMPETTI SCALORIA Manfredonia, via libera ai lavori nei campetti di Scaloria: interventi di riqualificazione dell’area sportiva

Il Comune autorizza il recupero e miglioramento della zona adiacente al Palazzetto: prevista una riqualificazione funzionale degli impianti

IMMAGINI D'ARCHIVIO, MF

IMMAGINI D'ARCHIVIO, MF

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Manfredonia – Nuovo passo avanti per la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini. Il Comune di Manfredonia ha ufficialmente rilasciato un permesso di costruire relativo a interventi di risanamento, ripristino e miglioramento dell’area dei campetti polifunzionali situati in località Scaloria, nelle immediate vicinanze del Palazzetto comunale.

Il provvedimento, identificato come permesso di costruire n. 8 del 25 febbraio 2026, rappresenta una variante rispetto a un precedente titolo edilizio già rilasciato (Pdc 20/2025), e riguarda un’area destinata a impianto sportivo .

Nel dettaglio, l’intervento punta a restituire piena funzionalità a una zona strategica per la pratica sportiva e per la socialità, con opere che comprendono il recupero delle strutture esistenti e il miglioramento complessivo degli spazi destinati alle attività sportive. Si tratta di un intervento che si inserisce nel più ampio quadro delle politiche urbane orientate alla valorizzazione delle infrastrutture pubbliche e alla promozione dello sport di base.

L’area interessata, ubicata in via Scaloria, è da tempo punto di riferimento per giovani e associazioni sportive locali. La riqualificazione dei campetti polifunzionali potrà contribuire non solo a migliorare la qualità degli impianti, ma anche a rafforzare il ruolo aggregativo di questi spazi, favorendo la partecipazione e l’inclusione sociale.

Come previsto dalla normativa vigente, tutta la documentazione relativa al permesso di costruire è consultabile presso l’Ufficio Tecnico comunale. I cittadini interessati potranno prenderne visione ed eventualmente presentare ricorso nei termini stabiliti. L’intervento autorizzato si colloca dunque in una prospettiva di rilancio delle strutture sportive urbane, con l’obiettivo di rendere più efficienti e fruibili gli spazi pubblici dedicati allo sport e al tempo libero, rispondendo alle esigenze della comunità locale.

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