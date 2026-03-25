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MATTINATA ORCHIDEE Mattinata: al via Orchidays, il festival dedicato alle orchidee spontanee

L’iniziativa propone escursioni guidate nel Parco Nazionale del Gargano, laboratori ambientali per famiglie e momenti di approfondimento scientifico con esperti internazionali

Mattinata: al via Orchidays, il festival dedicato alle orchidee spontanee

Mattinata: al via Orchidays - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Marzo 2026
Eventi // Manfredonia //

Fino al 26 aprile il Gargano si trasforma in un grande giardino naturale con il ritorno di Orchidays, il festival dedicato alle orchidee spontanee, che anima il borgo di Mattinata, custode di oltre il 30% del patrimonio italiano di queste specie.

L’iniziativa propone escursioni guidate nel Parco Nazionale del Gargano, laboratori ambientali per famiglie e momenti di approfondimento scientifico con esperti internazionali, offrendo un’esperienza immersiva alla scoperta di uno dei fiori più affascinanti e complessi della natura.

Tra i sentieri del Monte Sacro è possibile ammirare specie rare e uniche, come la Ophrys Mattinatae, scoperta nel 2015 e presente solo sul Gargano, la Ophrys Neglecta, nota come “Fior di Vespa”, e la Ophrys bombyliflora, capaci di imitare insetti impollinatori per garantire la propria riproduzione. Non manca la suggestiva Orchis anthropophora, che ricorda nella forma un piccolo corpo umano.

L’area di Mattinata rappresenta un vero scrigno di biodiversità, con oltre 60 specie censite sulle 93 presenti nel Parco del Gargano, su un totale di circa 190 in tutta Italia. Un patrimonio naturale tra i più ricchi d’Europa, che rende il territorio un punto di riferimento per studiosi, appassionati e turisti.

Giunto alla quarta edizione, il festival è diventato negli anni un appuntamento di rilievo, capace di attirare visitatori da tutta Europa, tra amanti del trekking, fotografia naturalistica e ricerca scientifica. Un esempio concreto di turismo lento ed esperienziale, che valorizza il territorio anche fuori dalla stagione estiva.

Promosso dall’Ente Parco Nazionale del Gargano e dalla Regione Puglia, Orchidays rappresenta un modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare tutela ambientale, promozione del territorio e crescita economica legata alla valorizzazione della biodiversità.

Lo riporta ore12.net.

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